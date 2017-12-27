"Дом-2": Роман Гриценко скучает по улыбке Ольги Бузовой
Роман Гриценко рассказал, что скучает по улыбке Ольги Бузовой. Соответствующий пост участник шоу "Дом-2" разместил в микроблоге Instagram.
Слухи о романе Гриценко и Бузовой появились давно. Парочка, находясь рядом, постоянно пытается укрыться от вездесущих камер. Ведущая не комментирует отношения с привлекательным молодым человеком, в котором томятся светлые чувства к теледиве.
Сегодня Гриценко показал снимок, сделанный на Сейшелах. На нем он улыбается, приобнимая за талию Бузову. В комментарии участник "Дома-2" написал, что было время, когда ведущая улыбалась только для него. Оказалось, любитель хоккея не ждал от возлюбленной ответных чувст, поэтому изменил. Теперь она не может его простить.
В комментариях почти все пользователи попросили Бузову быть милосердной и простить Гриценко предательство, списав все на его молодость. Многие считают, что он составит звезде достойную пару.
Ранее Гриценко подарил Бузовой кольцо.
Слухи о романе Гриценко и Бузовой появились давно. Парочка, находясь рядом, постоянно пытается укрыться от вездесущих камер. Ведущая не комментирует отношения с привлекательным молодым человеком, в котором томятся светлые чувства к теледиве.
Сегодня Гриценко показал снимок, сделанный на Сейшелах. На нем он улыбается, приобнимая за талию Бузову. В комментарии участник "Дома-2" написал, что было время, когда ведущая улыбалась только для него. Оказалось, любитель хоккея не ждал от возлюбленной ответных чувст, поэтому изменил. Теперь она не может его простить.
В комментариях почти все пользователи попросили Бузову быть милосердной и простить Гриценко предательство, списав все на его молодость. Многие считают, что он составит звезде достойную пару.
Ранее Гриценко подарил Бузовой кольцо.
Автор: Джанабилова Татьяна П