Ксения Собчак показалась поклонникам в новом платье
Ксения Собчак на личной странице в Instagram представила новое фото. В комментарии она отметила, что в жизни людей однажды появляется момент, когда требуется прекратить оглядываться назад.
«В жизни всегда наступает момент, когда нужно прекратить оглядываться назад», - написала телеведущая, завершив словом «носить» написанном на английском.
На фото она одета в платье с вырезом на спине. Пользователи отметили, что сама Собчак все-таки оглядывается на снимке. Позади неё расположено зеркало, в котором можно рассмотреть фасон на обратной стороне одежды. Поклонники посчитали наряд подходящим и разместили множество комплиментов телеведущей.
«В жизни всегда наступает момент, когда нужно прекратить оглядываться назад», - написала телеведущая, завершив словом «носить» написанном на английском.
На фото она одета в платье с вырезом на спине. Пользователи отметили, что сама Собчак все-таки оглядывается на снимке. Позади неё расположено зеркало, в котором можно рассмотреть фасон на обратной стороне одежды. Поклонники посчитали наряд подходящим и разместили множество комплиментов телеведущей.
Автор: Валерий Антонов