Агутин парировал обвинения в возмутительном выборе на шоу "Голос"
Леонид Агутин во время полуфинала передачи «Голос» без раздумий отдал свое предпочтение сопернику своего протеже, чем вызвал шквал обвинений в свой адрес со стороны зрителей.
На телепередаче "Голос" случился скандал, когда Агутин отдал свой голос в разрез мнению зрителей. На своей странице в Instagram Агутин отметил, что у соперника Брендона были свои поклонники, которые помогли ему набрать 48,3% и пройти в финал. На его взгляд, Брендону Стоуну там не место, и его талант в полной мере раскрыт для публики во время трех номеров, шанс участия в которых Агутин предоставил своему подопечному. Во втором туре он спас Стоуна от провала, дав добраться до полуфинала.
Также наставник шоу "Голос" выразил радость за Брендона. Он набрал 51,7% голосов зрителей и стал узнаваем, что положительно скажется на его карьере в будущем. В оправдание Агутин не забыл указать, что разрыв в голосовании был минимальный, и его выбор достаточно обоснован.
На телепередаче "Голос" случился скандал, когда Агутин отдал свой голос в разрез мнению зрителей. На своей странице в Instagram Агутин отметил, что у соперника Брендона были свои поклонники, которые помогли ему набрать 48,3% и пройти в финал. На его взгляд, Брендону Стоуну там не место, и его талант в полной мере раскрыт для публики во время трех номеров, шанс участия в которых Агутин предоставил своему подопечному. Во втором туре он спас Стоуна от провала, дав добраться до полуфинала.
Также наставник шоу "Голос" выразил радость за Брендона. Он набрал 51,7% голосов зрителей и стал узнаваем, что положительно скажется на его карьере в будущем. В оправдание Агутин не забыл указать, что разрыв в голосовании был минимальный, и его выбор достаточно обоснован.
Автор: Драгомирецкий Владислав