В Калужской области врачи предстанут перед судом за убийство младенца
Специалисты СК РФ Калужской области завершили расследование по делу врачей, обвиняемых в умышленном убийстве младенца, родившегося с критическим весом. В скором времени медицинские работники предстанут перед судом.
В тяжком преступлении подозреваются два врача районной больницы и руководящий сотрудник областной клиники. Как выяснилось в ходе расследования, 28 декабря 2015 года бездействие медицинских работников привело к смерти недоношенного ребенка, родившегося жизнеспособным. Врачи не предприняли должных мер для сохранения жизни младенца, а затем пытались скрыть факт его гибели.
Следственными органами были собраны доказательства по данному случаю, и на сегодняшний день все материалы преданы в суд Калужской области для изучения. Один из обвиняемых попросил о привлечении для рассмотрения дела присяжных заседателей. Суд определит степень вины каждого из подозреваемых и, согласно этому, вынесет соответствующее решение.
Ранее в Калужской области отец убил сына за недостойное поведение.
В тяжком преступлении подозреваются два врача районной больницы и руководящий сотрудник областной клиники. Как выяснилось в ходе расследования, 28 декабря 2015 года бездействие медицинских работников привело к смерти недоношенного ребенка, родившегося жизнеспособным. Врачи не предприняли должных мер для сохранения жизни младенца, а затем пытались скрыть факт его гибели.
Следственными органами были собраны доказательства по данному случаю, и на сегодняшний день все материалы преданы в суд Калужской области для изучения. Один из обвиняемых попросил о привлечении для рассмотрения дела присяжных заседателей. Суд определит степень вины каждого из подозреваемых и, согласно этому, вынесет соответствующее решение.
Ранее в Калужской области отец убил сына за недостойное поведение.
Автор: Чупира Марьяна