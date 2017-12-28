Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
Недавно известный артист Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан дали совместное интервью. Звездная пара призналась, что они совершенно разные люди и на жизнь они смотрят по-разному, но при этом, вот уже 40 лет, супруги счастливы вместе потому, что просто любят друг друга.
Интервью звездной четы скорее было похоже на маленький спектакль, как утверждают корреспонденты AIF.RU. Супруги «подкалывали» друг друга, смеялись, а через секунду становились очень серьезными или начинали говорить между собой на повышенных тонах. Но за всеми шутками и анекдотами актеры признались, что они совершенно по-разному смотрят на мир, поэтому их брак столько лет держится только на настоящей любви. Лариса Луппиан рассказала, что они с мужем никогда не сходятся во мнениях, если она скажет на что-то «белое», то супруг обязательно парирует – «черное». Актриса отметила, что Боярский все еще пытается быть главным и подстроить жену под себя, а она продолжает противиться.
Заслуженный д’Артаньян страны был не менее откровенен с журналистами. Актер вспомнил, как однажды они с женой решили расстаться. Никаких ссор, просто поговорили за столом и пришли к такому выводу. Михаил Боярский встал и ушел из дома. А пройдя несколько метров, задумался, что идти ему некуда, да и незачем. Супруга с достоинством восприняла возвращение мужа, ведь он собирался уходить навсегда. Боярский утверждает, что без конфликтов и ссор жизнь была бы не интересной и однообразной.
Интервью звездной четы скорее было похоже на маленький спектакль, как утверждают корреспонденты AIF.RU. Супруги «подкалывали» друг друга, смеялись, а через секунду становились очень серьезными или начинали говорить между собой на повышенных тонах. Но за всеми шутками и анекдотами актеры признались, что они совершенно по-разному смотрят на мир, поэтому их брак столько лет держится только на настоящей любви. Лариса Луппиан рассказала, что они с мужем никогда не сходятся во мнениях, если она скажет на что-то «белое», то супруг обязательно парирует – «черное». Актриса отметила, что Боярский все еще пытается быть главным и подстроить жену под себя, а она продолжает противиться.
Заслуженный д’Артаньян страны был не менее откровенен с журналистами. Актер вспомнил, как однажды они с женой решили расстаться. Никаких ссор, просто поговорили за столом и пришли к такому выводу. Михаил Боярский встал и ушел из дома. А пройдя несколько метров, задумался, что идти ему некуда, да и незачем. Супруга с достоинством восприняла возвращение мужа, ведь он собирался уходить навсегда. Боярский утверждает, что без конфликтов и ссор жизнь была бы не интересной и однообразной.
Автор: Харченко Анна