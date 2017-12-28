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exclusive / Культура

Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
Недавно известный артист Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан дали совместное интервью. Звездная пара призналась, что они совершенно разные люди и на жизнь они смотрят по-разному, но при этом, вот уже 40 лет, супруги счастливы вместе потому, что просто любят друг друга.

Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь


Интервью звездной четы скорее было похоже на маленький спектакль, как утверждают корреспонденты AIF.RU. Супруги «подкалывали» друг друга, смеялись, а через секунду становились очень серьезными или начинали говорить между собой на повышенных тонах. Но за всеми шутками и анекдотами актеры признались, что они совершенно по-разному смотрят на мир, поэтому их брак столько лет держится только на настоящей любви. Лариса Луппиан рассказала, что они с мужем никогда не сходятся во мнениях, если она скажет на что-то «белое», то супруг обязательно парирует – «черное». Актриса отметила, что Боярский все еще пытается быть главным и подстроить жену под себя, а она продолжает противиться.

Заслуженный д’Артаньян страны был не менее откровенен с журналистами. Актер вспомнил, как однажды они с женой решили расстаться. Никаких ссор, просто поговорили за столом и пришли к такому выводу. Михаил Боярский встал и ушел из дома. А пройдя несколько метров, задумался, что идти ему некуда, да и незачем. Супруга с достоинством восприняла возвращение мужа, ведь он собирался уходить навсегда. Боярский утверждает, что без конфликтов и ссор жизнь была бы не интересной и однообразной.
Автор: Харченко Анна
Сегодня, 03:32
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