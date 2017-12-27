Клип Гагариной на песню “Обезоружена” собрал более 2 млн просмотров за неделю
Клип Полины Гагариной на композицию “Обезоружена” всего за неделю успел собрать более 2 млн просмотров на просторах YouTube. О важном событии певица сообщила поклонникам посредством Instagram.
Еще 20 декабря в сети появился клип на новую песню Полины Гагариной, и сейчас просмотреть его успели более 2 млн граждан, чем сама исполнительница очень горда. В связи с этим она поделилась некоторыми подробностями, касающимися работы над видео, отметив, что процесс являлся непростым, и много вещей остались за кадром. Так, непосредственно съемки продолжались почти 56 часов и одну ночь, и за это время команда успела выпить не менее семи литров кофе и бутылку шампанского.
За этот период Полина Гагарина преодолела около 800 метров, и 250 из них — на каблуках высотой 15 см. При съемках успели зажечь 2 тысячи фонариков, певица сменила три наряда и два часа пролежала на бетоне в платье. Группа даже успела убежать от полиции, а сам трек за это время прозвучал почти 80 раз. Четыре раза за время работы над клипом Гагарина поплакала, а в конце обнажилась.
Еще 20 декабря в сети появился клип на новую песню Полины Гагариной, и сейчас просмотреть его успели более 2 млн граждан, чем сама исполнительница очень горда. В связи с этим она поделилась некоторыми подробностями, касающимися работы над видео, отметив, что процесс являлся непростым, и много вещей остались за кадром. Так, непосредственно съемки продолжались почти 56 часов и одну ночь, и за это время команда успела выпить не менее семи литров кофе и бутылку шампанского.
За этот период Полина Гагарина преодолела около 800 метров, и 250 из них — на каблуках высотой 15 см. При съемках успели зажечь 2 тысячи фонариков, певица сменила три наряда и два часа пролежала на бетоне в платье. Группа даже успела убежать от полиции, а сам трек за это время прозвучал почти 80 раз. Четыре раза за время работы над клипом Гагарина поплакала, а в конце обнажилась.
Автор: Марина Вебер