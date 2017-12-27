Захарова назвала Украину и борющегося с "русокрысами" кота "тупыми националистами"
Офпред МИД России и дипломат Мария Захарова рассказала, что считает «тупым национализмом» заявление МИД Украины об активно борющемся с некими «русокрысами» коте Амбассадоре. Свой комментарий она разместила в соцсети Facebook.
«Киев собирается с помощью Амбассадора защищать чьи-то интересы. Может украинско-кошачьи? Мы здесь в России о таких не слышали. Я так думаю, украинско-собачьи и петушиные уже есть кому отстаивать. Могу только предупредить коллег, что исход крыс предрешен и он близок. Вы давно падаете на дно и настало время во всех сферах деятельности положиться на котов», - написала Захарова.
Ранее Захарова рассказала о тете в шапке.
«Киев собирается с помощью Амбассадора защищать чьи-то интересы. Может украинско-кошачьи? Мы здесь в России о таких не слышали. Я так думаю, украинско-собачьи и петушиные уже есть кому отстаивать. Могу только предупредить коллег, что исход крыс предрешен и он близок. Вы давно падаете на дно и настало время во всех сферах деятельности положиться на котов», - написала Захарова.
Ранее Захарова рассказала о тете в шапке.
Автор: Джанабилова Татьяна П