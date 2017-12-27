В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме Олега Табакова
В МХТ им. Чехова не подтвердили сведения касательно пребывания Олега Табакова в коме. Директор театра Юрий Кравец отметил, что указанные сведения не соответствуют действительности.
«Разумеется, я опровергну данную информацию, которая не располагает никакими основаниями. Самочувствие Олега Павловича нормальное», — отметил он.
Ранее появились сообщения о вводе Олега Табакова в медикаментозную кому. Подобное реализуется для обеспечения отдыха органам, которые продолжают бороться с заболеванием в тяжелом состоянии.
«Разумеется, я опровергну данную информацию, которая не располагает никакими основаниями. Самочувствие Олега Павловича нормальное», — отметил он.
Ранее появились сообщения о вводе Олега Табакова в медикаментозную кому. Подобное реализуется для обеспечения отдыха органам, которые продолжают бороться с заболеванием в тяжелом состоянии.
Автор: Валерий Антонов