Формат нового сезона мультфильма "Смешарики" выберут зрители
Компания, создавшая мультфильм "Смешарики", Riki Group предоставит зрителям шанс самим определить формат следующего сезона своего шоу. На их выбор, сериал будет иметь 2D или 3D формат.
Культовый сериал, который выходит на экраны уже в течении 15 лет и показывается в 90 странах мира, продолжает развиваться. Следующим шагом создателей стало решение позволить зрителям выбирать дальнейшее развитие формата своего детища. По многочисленным просьбам фанатов, выбранный формат будет распространен на весь сезон, а не на несколько отдельных эпизодов, как планировалось изначально. Принять участие в голосовании можно на их официальном сайте до 1 июня 2018 года, после чего компания воплотит его итоги в жизнь.
Мультипликационные приключения Смешариков привлекают зрителей всех возрастов своими яркими, веселыми персонажами и смешным сюжетом. Образовательный проект "Мир без насилия" возымел успех и Riki Group подарила своим поклонникам мультфильм для всей семьи, на чем останавливаться не собирается.
Культовый сериал, который выходит на экраны уже в течении 15 лет и показывается в 90 странах мира, продолжает развиваться. Следующим шагом создателей стало решение позволить зрителям выбирать дальнейшее развитие формата своего детища. По многочисленным просьбам фанатов, выбранный формат будет распространен на весь сезон, а не на несколько отдельных эпизодов, как планировалось изначально. Принять участие в голосовании можно на их официальном сайте до 1 июня 2018 года, после чего компания воплотит его итоги в жизнь.
Мультипликационные приключения Смешариков привлекают зрителей всех возрастов своими яркими, веселыми персонажами и смешным сюжетом. Образовательный проект "Мир без насилия" возымел успех и Riki Group подарила своим поклонникам мультфильм для всей семьи, на чем останавливаться не собирается.
Автор: Драгомирецкий Владислав