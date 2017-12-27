Умер актер из «Звездных войн» Элфи Кертис
На 88-м году жизни умер актер из саги «Звездные войны» Элфи Кертис. Дата и место проведения панихиды, а также причины его смерти будут сообщены дополнительно. Сведения предоставлены изданием The Hollywood Reporter.
Марк Хэмилл, более известный по роли Люка Сайуокера, выразил родным коллеги соболезнования. Актер рассказал, что в жизни Кертис был добрым, отзывчивым и смешным, но в кадре – устрашающим.
Наибольшую популярность Кертису принес образ доктора Корнелиуса Эвазана из четвертого эпизода «Звездных вой», вышедшего на экраны в 1977 году.
Марк Хэмилл, более известный по роли Люка Сайуокера, выразил родным коллеги соболезнования. Актер рассказал, что в жизни Кертис был добрым, отзывчивым и смешным, но в кадре – устрашающим.
Наибольшую популярность Кертису принес образ доктора Корнелиуса Эвазана из четвертого эпизода «Звездных вой», вышедшего на экраны в 1977 году.
Автор: Джанабилова Татьяна П