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Ученые: Инопланетяне с девяти планет могут знать о существовании Земли
Группа астрономов из Великобритании и Германии вычислили количество потенциально обитаемых планет, чьи жители могут знать о жизни на Земле. По словам специалистов, чем габаритнее объект, тем больше он будет загораживать свет своей звезды, поэтому в соответствующий список ученых попали только 9 небесных тел.

Ученые: Инопланетяне с девяти планет могут знать о существовании Земли


В 60-е американский астроном Дрейк вывел формулу для вычисления потенциального числа внеземных цивилизаций. В ее основу вошли свойства Галактики, а также количество звезд и планет в ней. Согласно расчетам, инопланетных миров должно быть много, но до этого времени ни один не найден.

Немецкие и британские специалисты проанализировали, хорошо ли Земля и ее обитатели просматриваются с космоса из других звездных систем. Как показало исследование, шанс заметить планету землян – всего 2,5%. На «видимость» космического объекта влияет его приближенность к светилу, однако, чем он крупнее, тем больше загораживает свет, исходящий от звезды. По расчетам экспертов, Землю с космоса могут разглядеть потенциальные обитатели всего девяти экзопланет, но ни одна из них не пригодна для жизни.

Ранее астрономы сообщили о существовании 20 похожих на Землю планет.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 20:31
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