Ученые: Инопланетяне с девяти планет могут знать о существовании Земли
Группа астрономов из Великобритании и Германии вычислили количество потенциально обитаемых планет, чьи жители могут знать о жизни на Земле. По словам специалистов, чем габаритнее объект, тем больше он будет загораживать свет своей звезды, поэтому в соответствующий список ученых попали только 9 небесных тел.
В 60-е американский астроном Дрейк вывел формулу для вычисления потенциального числа внеземных цивилизаций. В ее основу вошли свойства Галактики, а также количество звезд и планет в ней. Согласно расчетам, инопланетных миров должно быть много, но до этого времени ни один не найден.
Немецкие и британские специалисты проанализировали, хорошо ли Земля и ее обитатели просматриваются с космоса из других звездных систем. Как показало исследование, шанс заметить планету землян – всего 2,5%. На «видимость» космического объекта влияет его приближенность к светилу, однако, чем он крупнее, тем больше загораживает свет, исходящий от звезды. По расчетам экспертов, Землю с космоса могут разглядеть потенциальные обитатели всего девяти экзопланет, но ни одна из них не пригодна для жизни.
Ранее астрономы сообщили о существовании 20 похожих на Землю планет.
В 60-е американский астроном Дрейк вывел формулу для вычисления потенциального числа внеземных цивилизаций. В ее основу вошли свойства Галактики, а также количество звезд и планет в ней. Согласно расчетам, инопланетных миров должно быть много, но до этого времени ни один не найден.
Немецкие и британские специалисты проанализировали, хорошо ли Земля и ее обитатели просматриваются с космоса из других звездных систем. Как показало исследование, шанс заметить планету землян – всего 2,5%. На «видимость» космического объекта влияет его приближенность к светилу, однако, чем он крупнее, тем больше загораживает свет, исходящий от звезды. По расчетам экспертов, Землю с космоса могут разглядеть потенциальные обитатели всего девяти экзопланет, но ни одна из них не пригодна для жизни.
Ранее астрономы сообщили о существовании 20 похожих на Землю планет.
Автор: Чупира Марьяна