Стефанию Маликову в Instagram обвинили в расточительности за покупку платья
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам своё новое платье от бренда Valentino. Пользователи тут же отметили, что стоимость подобного наряда составляет почти миллион рублей. В комментариях девушку осудили за расточительность.
Новый наряд был светлого отличается светлым оттенком, а в основе его несколько тонких слоев, разделенных вставками ярко-зеленого цвета вставками. При этом многие сообщили, что платье подходит Стефании Маликовой, поскольку подчеркивает её красоту девушки.
Тем, кто сообщил о чрезмерной стоимости одежды, поклонники девушки посоветовали не считать чужие деньги. Это шелковое платье свободного кроя включено в список наиболее дорогих вещей от Valentino, которые можно приобрести в залах ЦУМа Москвы.
Ранее Сергей Шнуров спел о том, что многие известные бренды ставят слишком высокие ценники на свою продукцию. Поклонники певца посчитали исполнение веселым и отметили, что оно подняло им настроение.
Новый наряд был светлого отличается светлым оттенком, а в основе его несколько тонких слоев, разделенных вставками ярко-зеленого цвета вставками. При этом многие сообщили, что платье подходит Стефании Маликовой, поскольку подчеркивает её красоту девушки.
Тем, кто сообщил о чрезмерной стоимости одежды, поклонники девушки посоветовали не считать чужие деньги. Это шелковое платье свободного кроя включено в список наиболее дорогих вещей от Valentino, которые можно приобрести в залах ЦУМа Москвы.
Ранее Сергей Шнуров спел о том, что многие известные бренды ставят слишком высокие ценники на свою продукцию. Поклонники певца посчитали исполнение веселым и отметили, что оно подняло им настроение.
Автор: Валерий Антонов