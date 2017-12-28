Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские глаза
Обнаженная 51-летняя Наталья Штурм полгода ждала особые мужские глаза. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Штурм показала фанатам откровенный снимок, на котором она запечатлена без одежды и с небрежным макияжа, лежа в объятиях таинственного незнакомца. Глаза артистки сияют, а волосы беспорядочно прикрывают глаза. В комментарии к посту звезда 90-х написала, что в глазах всегда отражается правда, поэтому даже, если в ее жизни не будет любви, свои очи она нашла.
Пользователи душевный порыв Штурм не оценили: "Позор, зачем такое выкладывать", "Сразу видно, что-то пошло не так, нужно поднять рейтинги обнаженкой".
Ранее Штурм познакомилась с поклонником и поехала к нему домой.
Штурм показала фанатам откровенный снимок, на котором она запечатлена без одежды и с небрежным макияжа, лежа в объятиях таинственного незнакомца. Глаза артистки сияют, а волосы беспорядочно прикрывают глаза. В комментарии к посту звезда 90-х написала, что в глазах всегда отражается правда, поэтому даже, если в ее жизни не будет любви, свои очи она нашла.
Пользователи душевный порыв Штурм не оценили: "Позор, зачем такое выкладывать", "Сразу видно, что-то пошло не так, нужно поднять рейтинги обнаженкой".
Ранее Штурм познакомилась с поклонником и поехала к нему домой.
Автор: Джанабилова Татьяна П