В Санкт-Петербурге пять автомобилей столкнулись на Обводном
В Санкт-Петербурге сразу пять автомобилей столкнулись на Обводном канале. Сведения о ДТП появились в СМИ.
Сообщается, столкновение произошло недалеко от гипермаркета "Лента". Участниками аварии стали три легковых и два грузовых автомобиля. Марки пока не называются. Два транспортных средства от удара развернуло, поэтому движение по указанному участку затруднено. Водители перемещаются на небольшой скорости, чтобы во время объезда машин не спровоцировать новую аварию. Причину ДТП установят эксперты. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее аварию зафиксировали на Суворовском.
Сообщается, столкновение произошло недалеко от гипермаркета "Лента". Участниками аварии стали три легковых и два грузовых автомобиля. Марки пока не называются. Два транспортных средства от удара развернуло, поэтому движение по указанному участку затруднено. Водители перемещаются на небольшой скорости, чтобы во время объезда машин не спровоцировать новую аварию. Причину ДТП установят эксперты. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее аварию зафиксировали на Суворовском.
Автор: Джанабилова Татьяна П