"Дом-2": Саша Черно готова к новым отношениям
Саша Черно рассказала фанатам, что готова к новым отношениям. Соответствующий пост участница проекта "Дом-2" разместила в микроблоге Instagram.
Черно продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в компании двух сексуальных парней с накаченными торсами. Сама теледива для островной фотосессии выбрала ярко красное, кричащее платье и туфли на каблуке.
"Все, я переболела и готова к новым отношениям. Мое сердечко ждет единственного и неповторимого. Приходите на кастинг или пишите в Директ", - написала Черно.
За несколько минут пост набрал более 400 лайков, но пользователи не спешат обсуждать снимок и порывы звезды.
Ранее Черно порассуждала о своем аморальном поведении.
Черно продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в компании двух сексуальных парней с накаченными торсами. Сама теледива для островной фотосессии выбрала ярко красное, кричащее платье и туфли на каблуке.
"Все, я переболела и готова к новым отношениям. Мое сердечко ждет единственного и неповторимого. Приходите на кастинг или пишите в Директ", - написала Черно.
За несколько минут пост набрал более 400 лайков, но пользователи не спешат обсуждать снимок и порывы звезды.
Ранее Черно порассуждала о своем аморальном поведении.
Автор: Джанабилова Татьяна П