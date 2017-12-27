Археологи: Совместные пиршества сплотили общество людей после перехода к оседлой жизни
Археологические раскопки позволили получить ключ к пониманию того, как пиршество стало важным ритуалом. На новогодние праздники многие люди соберутся семьями, чтобы провести традиционные в их культуре мероприятия, а также принять участие в различных ритуалах. Это может быть обмен подарками, пение песен, выражение благодарности, но в большинстве случаев важным становится приготовление и совместное употребление еды. В древности именно это помогло сплотить общество людей.
Как указывают данные, собранные учеными, ритуальные пиршества проводились даже 12 тысяч лет назад. Самые первые празднования проводились не в домах, а в специальных ритуальных залах.
За время исследований археологам удалось обнаружить большое количество самых разнообразных подобных объектов. Многие из них относятся к периоду, когда люди начали заниматься фермерством. Одним из наиболее ярких примеров является зал Гёбекли Тепе в юго-восточной Турции. В нем обнаружены несколько крупных сооружений, которые украсили скамейками и огромной каменной плитой. На последней были вырезаны рельефные изображения животных. По итогам анализа удалось установить, что он использовался приблизительно 11-12 тысяч лет назад. Не исключается, что это были одни из первых коммунальных зданий. Археологи, которым удалось раскопать Гёбекли Тепе, заявляют, что огромные количества костей животных, имеющих отношение к структурам, представляют собой различные остатки пиров.
Когда люди начали во многом полагаться на дикие ячмень и пшеницу, они начали привязываться к ландшафту. Иными словами, пиршество стало частью жизни после перехода от кочевой жизни к оседлой. Праздники играли большую роль в культуре. Адаптация к деревенской жизни после проведенных в пути тысяч лет оказалась далеко не простым решением. Исследования современных сообществ охотников и собирателей показывают, что более тесные контакты между соседями резко увеличивают социальную напряженность. Одновременное появление пиршеств, общинных структур и специализированных ритуальных залов предполагает, что люди стремились разрешить данную проблему за счет привлечения сообщества к ритуальной практике.
Как указывают данные, собранные учеными, ритуальные пиршества проводились даже 12 тысяч лет назад. Самые первые празднования проводились не в домах, а в специальных ритуальных залах.
За время исследований археологам удалось обнаружить большое количество самых разнообразных подобных объектов. Многие из них относятся к периоду, когда люди начали заниматься фермерством. Одним из наиболее ярких примеров является зал Гёбекли Тепе в юго-восточной Турции. В нем обнаружены несколько крупных сооружений, которые украсили скамейками и огромной каменной плитой. На последней были вырезаны рельефные изображения животных. По итогам анализа удалось установить, что он использовался приблизительно 11-12 тысяч лет назад. Не исключается, что это были одни из первых коммунальных зданий. Археологи, которым удалось раскопать Гёбекли Тепе, заявляют, что огромные количества костей животных, имеющих отношение к структурам, представляют собой различные остатки пиров.
Когда люди начали во многом полагаться на дикие ячмень и пшеницу, они начали привязываться к ландшафту. Иными словами, пиршество стало частью жизни после перехода от кочевой жизни к оседлой. Праздники играли большую роль в культуре. Адаптация к деревенской жизни после проведенных в пути тысяч лет оказалась далеко не простым решением. Исследования современных сообществ охотников и собирателей показывают, что более тесные контакты между соседями резко увеличивают социальную напряженность. Одновременное появление пиршеств, общинных структур и специализированных ритуальных залов предполагает, что люди стремились разрешить данную проблему за счет привлечения сообщества к ритуальной практике.
Автор: Валерий Антонов