Андрей Григорьев-Апполонов поздравил жену с годовщиной знакомства

Артист признался, что очень счастлив в браке со своей женой, и что ласково называет ее Машей. Супружеская пара занимается воспитанием двоих сыновей – Ивана и Артема, первому из них четырнадцать лет, а второму - девять. До рождения младшего ребенка пара жила в гражданском браке и только после этого решила расписаться. Таким образом кажется, что даже сам исполнитель не помнит сколько лет они знакомы с женой, однако с уверенностью утверждает, что познакомились они именно 26 декабря. На размещенном фото на социальной странице певец изображен совместно со своей женой. На нем надета черная рубашка, а его светловолосая супруга облачена в блестящее темное платье.«26 декабря несколько лет назад мы познакомились с моей Машей. В данный момент никто из нас не пожалел об этом знакомстве! Люблю тебя как и в первый день нашего знакомства, моя Лю! Благодарю тебя за сына и за… сына», - гласит оставленная Григорьевым-Аполлоновым надпись под опубликованным постом.Стоит отметить, что почитателям музыканта очень понравилась его супруга и многие из них были сильно удивлены ее красотой.