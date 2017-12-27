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exclusive / Общество

Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со всего мира
Последние достижения в мобильных технологиях все чаще используются в отечественном банковском секторе. И один из лидеров этого сектора, Бинбанк, не стал исключением. Стало известно об открытии банком нового контакт-центра, позвонить в который можно по интернету при помощи специального недавно выпущенного мобильного приложения, пишет mk.ru

Речь идет об обновлении мобильного банка, получившего название «Бинбанк online 2.0». В числе нововведений появилась возможность осуществлять бесплатную связь с представителями финансового учреждения. При этом связь осуществляется не через тарифы мобильного оператора, а по интернету, посредствам специально разработанного мобильного приложения. Ответ происходит максимально быстро, так как Бинбанк выделил для этого отдельную линию. Ну а совершить звонок можно со всего мира – из любого места с наличием интернета.
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со всего мира

Нововведение прокомментировал главный редактор портала Future Banking Игорь Костылев, который назвал хорошим тоном введение поддержки клиентов в социальных сетях или внутри приложений. В этом случае банки угождают той категории клиентов, которые не любят «висеть» на телефоне, да и вообще больше привыкли печатать текст, чем говорить. Но если имеется необходимость совершить звонок, то, как считает Костылев, современный подход подразумевает предоставлением банком возможности позвонить через интернет. Данная возможность особенно важна для тех, кто находится за рубежом в роуминге и не хочет звонить по высоким тарифам, при этом имея доступ к интернету.

«Не иметь мобильного сервиса для банка сейчас – значит не иметь клиентов. По статистике развитых банков до трети их клиентов сейчас пользуются только мобильным приложением, и более половины – приложением и интернет-банком совместно», - отметил Костылев.

Как отмечает начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков, возможность совершать бесплатные звонки через интернет стала своеобразным дополнением к уже имеющейся у банка функции информационного обслуживания посредствам чата. Как отметил Курзяков, речь идет об очередном завершенном этапе создания инфраструктуры по мультиканальному дистанционному обслуживанию клиентов.

Что касается новой функции бесплатного интернет-звонка, то с ее помощью можно получить всю ту же информацию, как и посредствам привычных каналов связи с Бинбанком. В частности пользователь может получить данные по картам и счетам, а также актуальным продуктам и услугам Бинбанка. Приложение доступно для пользователей iOS и Android, и все, что необходимо сделать для его активации – это обновить свой мобильный банкинг до актуальной версии.

Напомним, что в ходе недавнего исследования, проведенного компанией UsabilityLab, было выявлено превосходство мобильного банкинга «Бинбанк online 2.0» над аналогичными продуктами конкурентов. В общей сложности сравнивались сервисы 15 крупнейших банков по таким параметрам, как удобство интерфейса, количество полезных функций и доступность для людей с ограниченными возможностями.
Автор: Роман
Вчера, 17:29
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