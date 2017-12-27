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Лишившийся волос и бровей ради новой роли Бандерас появился с любимой на мероприятии в Испании
Антонио Бандерас посетил со своей спутницей благотворительное мероприятие в Малаге в Испании. Свой образ 57-летний актер, одетый в элегантный черный костюм и белоснежную рубашку, дополнил бейсболкой, чем удивил публику. Как оказалось, знаменитость для новой роли сбрил не только роскошные волосы, но и брови.

Лишившийся волос и бровей ради новой роли Бандерас появился с любимой на мероприятии в Испании


После развода со второй супругой Мелани Гриффит у Антонио Бандераса начал встречаться с Николь Кимпел, и их отношения длятся уже больше двух лет. Именно новая избранница появилась с актером на благотворительном мероприятии в Испании. Возлюбленные привлекали внимание публики элегантными образами, но многих удивил один нюанс в наряде Бандераса.

Из общего стиля знаменитости, одетого в идеально сидящий на нем черный костюм, выбивалась обычная бейсболка. Приглядевшись, гости мероприятия заметили, что звезда головным убором прикрывает обритую наголо голову. Как оказалось, ради новой роли Бандерас согласился не только пожертвовать роскошными волосами, но и избавиться от бровей.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 19:24
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