Ольга Серябкина любит отмечать Новый год в кругу семьи
Ольга Серябкина рассказала фанатам, что любит справлять Новый год в кругу семьи. Соответствующий пост солистка группы Serebro разместила в микроблоге Instagram.
MOLLY продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в сексуальной, впрочем как всегда, позе. Артистка томным взглядом смотрит в камеру, немного оставив назад свои ягодицы. Для фотосессии певица выбрала черные обтягивающие брюки и откровенный топ в вертикальную полоску.
"Если в Новый год я свободна от работы, то праздную с родными, потому что это семейный день. В эту ночь можно начать жизнь с нового листа, поэтому хочется, чтобы в момент перерождения рядом были самые близкие. Чуть позже можно и с друзьями погулять. А вы как празднуете?" - написала артистка.
Большая часть подписчиков Серябкиной предпочитает отмечать праздник дома, кто-то ходит по улочкам, напоминающим о детстве. Нашлись даже любители поспать в салате.
Ранее Серябкина показа упругие ягодицы.
MOLLY продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в сексуальной, впрочем как всегда, позе. Артистка томным взглядом смотрит в камеру, немного оставив назад свои ягодицы. Для фотосессии певица выбрала черные обтягивающие брюки и откровенный топ в вертикальную полоску.
"Если в Новый год я свободна от работы, то праздную с родными, потому что это семейный день. В эту ночь можно начать жизнь с нового листа, поэтому хочется, чтобы в момент перерождения рядом были самые близкие. Чуть позже можно и с друзьями погулять. А вы как празднуете?" - написала артистка.
Большая часть подписчиков Серябкиной предпочитает отмечать праздник дома, кто-то ходит по улочкам, напоминающим о детстве. Нашлись даже любители поспать в салате.
Ранее Серябкина показа упругие ягодицы.
Автор: Джанабилова Татьяна П