Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Происшествия

Во Владимире школьники взорвали петардой трубу на теплотрассе
Во Владимире ученики стали участниками громкого скандала из-за взрыва петардой трубы на теплотрассе. В итоге струя горячей воды била на ул. Завадского на протяжении нескольких часов.

Во Владимире школьники взорвали петардой трубу на теплотрассе


Снимок с места инцидента на теплотрассе журналистам предоставила жительница города. По ее словам, учащиеся школы долго забрасывали трубу петардами. В результате этого конструкция не выдержала и дала пробоину.

После последнего хлопка струя воды начала лить на ул. Завадского. Поняв масштаб происшествия, школьники тут же скрылись с места аварии. Прибывшие туда сотрудники коммунальной службы устранили течь. Они отметили, что такие ситуации повторяются довольно часто, так как пиротехника слишком доступна.

Жители разных регионов страны также жалуются на активизацию школьников, которые любят петарды. Они просят правоохранительные органы тщательно следить за порядком и не позволять детям играть с пиротехникой.
Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 19:00
Читайте также
Загрузка...
Многодетную семью из Висконсина заморозят в
Бывший профессор оказался в психушке по вине
Власти Крыма одобрили продажу учреждений,
Путин призвал регионы ускорить реструктурирование
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со
В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме
Захарова назвала Украину и борющегося с
В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей
Гройсман инициировал отставку главы
В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 03:32 Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
28.12, 03:01 Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
28.12, 02:29 Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле
28.12, 02:02 Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские
28.12, 01:28 Стефанию Маликову в Instagram обвинили в
28.12, 01:00 Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов
28.12, 00:30 Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего
27.12, 23:59 "Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть
27.12, 23:40 Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
27.12, 23:20 Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
27.12, 23:01 Анна Седокова назвала конец 2017 года полным
27.12, 22:40 Ученые открыли новый метод для регистрации
27.12, 22:20 Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за
27.12, 22:00 Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии
27.12, 21:40 Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной
27.12, 21:20 Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
27.12, 21:09 Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
27.12, 21:06 Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой
27.12, 21:02 Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
27.12, 21:00 В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями