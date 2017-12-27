Во Владимире школьники взорвали петардой трубу на теплотрассе
Во Владимире ученики стали участниками громкого скандала из-за взрыва петардой трубы на теплотрассе. В итоге струя горячей воды била на ул. Завадского на протяжении нескольких часов.
Снимок с места инцидента на теплотрассе журналистам предоставила жительница города. По ее словам, учащиеся школы долго забрасывали трубу петардами. В результате этого конструкция не выдержала и дала пробоину.
После последнего хлопка струя воды начала лить на ул. Завадского. Поняв масштаб происшествия, школьники тут же скрылись с места аварии. Прибывшие туда сотрудники коммунальной службы устранили течь. Они отметили, что такие ситуации повторяются довольно часто, так как пиротехника слишком доступна.
Жители разных регионов страны также жалуются на активизацию школьников, которые любят петарды. Они просят правоохранительные органы тщательно следить за порядком и не позволять детям играть с пиротехникой.
Снимок с места инцидента на теплотрассе журналистам предоставила жительница города. По ее словам, учащиеся школы долго забрасывали трубу петардами. В результате этого конструкция не выдержала и дала пробоину.
После последнего хлопка струя воды начала лить на ул. Завадского. Поняв масштаб происшествия, школьники тут же скрылись с места аварии. Прибывшие туда сотрудники коммунальной службы устранили течь. Они отметили, что такие ситуации повторяются довольно часто, так как пиротехника слишком доступна.
Жители разных регионов страны также жалуются на активизацию школьников, которые любят петарды. Они просят правоохранительные органы тщательно следить за порядком и не позволять детям играть с пиротехникой.
Автор: Дрокина Татьяна