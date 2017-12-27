Виктория Одинцова показала своё нижнее белье на новом фото
Виктория Одинцова опубликовала на личной странице в Instagram новый снимок. Для сэлфи-фото Виктория Одинцова стала на колени и продемонстрировала нижнее белье, спустив спортивные штаны.
Некоторые пользователи заинтересовались очками модели. За 20 минут с момента публикации снимок собрал 20 тысяч отметок «Нравится».
В комментарии к фото она просто указала приветствие «Hi». Поклонники осыпали модель комплиментами на нескольких языках. На странице указывается, что она находится в таиландском Пхукете.
Некоторые пользователи заинтересовались очками модели. За 20 минут с момента публикации снимок собрал 20 тысяч отметок «Нравится».
В комментарии к фото она просто указала приветствие «Hi». Поклонники осыпали модель комплиментами на нескольких языках. На странице указывается, что она находится в таиландском Пхукете.
Автор: Валерий Антонов