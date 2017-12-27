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«GM-АвтоВАЗ» с января 2018 года повысит стоимость Chevrolet Niva на 10 000 рублей
Автозавод «GM-АвтоВАЗ», производящий внедорожник Chevrolet Niva в Тольятти, принял решение в очередной раз повысить цены на все модификации модели. Всем дилерам рекомендовано уже с 1 января 2018 года увеличить стоимость автомобиля на 10 000 рублей.

«GM-АвтоВАЗ» с января 2018 года повысит стоимость Chevrolet Niva на 10 000 рублей


Сообщение об обновлении ценника на отечественный внедорожник появилось на официальном портале компании. Уточняется, что базовая версия Chevrolet Niva, продававшаяся за 598 000 рублей, с нового года будет стоить 608 000 рублей. Наиболее дорогой вариант автомобиля GLC Special Edition теперь предложат за 770 900 рублей.

В начале декабря автопроизводитель «GM-АвтоВАЗ» уже повышал ценники на свою продукцию. Теперь стоимость всех модификаций Chevrolet Niva вырастет на 1,7%, то есть почти на 10 000 рублей. В компании приняли решение увеличить гарантию до двух лет или до 50 000 км пробега.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 19:29
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