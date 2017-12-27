Виктория Боня поделилась романтическим видео с сексуальным итальянцем
Виктория Боня поделилась с поклонниками романтическим видео, где она фигурирует вместе с сексуальным итальянским блогером Марко Ферреро. Соответствующий пост знаменитость разместила в своем Instagram.
Сейчас Виктория Боня находится на отдыхе в отеле Бург-ель-Араб на территории ОАЭ, где компанию теледиве составил итальянский блогер. Сперва в кадре появляется облаченная в закрытый купальник экс-звезда “Дома-2”, после чего внимание переключается на иностранца, а в финале пара дорисовывает друг за другом сердце на песке. “Хорошего настроения в ленту от нас с Марко”, — подписала Боня свое видео, сопроводив публикацию множеством хэштегов.
Соответствующий ролик появился и на странице блогера в Instagram. Впрочем, это не первый раз, когда Виктория Боня и Марко Ферреро “сотрудничают”, и схожее динамическое видео они уже делали вместе на Мальдивах. Молодой человек занимается тем, что снимает всевозможные увлекательные “вайбы” с известными или просто интересными людьми, поэтому причин для слухов о романе между ним и Викторией Боней не возникало.
Сейчас Виктория Боня находится на отдыхе в отеле Бург-ель-Араб на территории ОАЭ, где компанию теледиве составил итальянский блогер. Сперва в кадре появляется облаченная в закрытый купальник экс-звезда “Дома-2”, после чего внимание переключается на иностранца, а в финале пара дорисовывает друг за другом сердце на песке. “Хорошего настроения в ленту от нас с Марко”, — подписала Боня свое видео, сопроводив публикацию множеством хэштегов.
Соответствующий ролик появился и на странице блогера в Instagram. Впрочем, это не первый раз, когда Виктория Боня и Марко Ферреро “сотрудничают”, и схожее динамическое видео они уже делали вместе на Мальдивах. Молодой человек занимается тем, что снимает всевозможные увлекательные “вайбы” с известными или просто интересными людьми, поэтому причин для слухов о романе между ним и Викторией Боней не возникало.
Автор: Марина Вебер