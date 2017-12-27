Под Петербургом неизвесный перерезал женщине горло возле «Пятерочки»
Накануне вечером в деревне Мяглово Всеволожского района в Ленобласти случайными прохожими была обнаружена женщина с раной в области шеи. Потерпевшая смогла с трудом добраться до местного магазина, где и попросила помощи, после чего была доставлена в тяжелом состоянии в районную больницу.
По предварительной информации, 26 декабря около 23:00 неизвестный мужчина, находясь в деревне Мяглово, напал на иностранную гражданку, при этом предметом похожим на нож, нанес удар в область шеи. После этого преступник скрылся на автомобиле Chevrolet Lacetti. Потерпевшей женщине удалось добраться до сельского магазина «Пятерочка», где около 23:40 и была обнаружена покупателями. Истекающая кровью пострадавшая просила прохожих помочь ей, однако из-за телесного повреждения не смогла сообщить обнаружившим ее людям свои личные данные и возможные обстоятельства трагедии. Сразу после выявления иностранки, случайными свидетелями была вызвана скорая медицинская помощь, работники которой и госпитализировали женщину во Всеволожскую клиническую районную больницу.
В настоящее время девушка находится в тяжелом состоянии. Работникам полиции удалось установить, что потерпевшая является 25-летней гражданкой Азербайджана. Также им удалось установить некоторые подробности происшествия, а также сообщила номер телефона своей сестры.
По предварительной информации, 26 декабря около 23:00 неизвестный мужчина, находясь в деревне Мяглово, напал на иностранную гражданку, при этом предметом похожим на нож, нанес удар в область шеи. После этого преступник скрылся на автомобиле Chevrolet Lacetti. Потерпевшей женщине удалось добраться до сельского магазина «Пятерочка», где около 23:40 и была обнаружена покупателями. Истекающая кровью пострадавшая просила прохожих помочь ей, однако из-за телесного повреждения не смогла сообщить обнаружившим ее людям свои личные данные и возможные обстоятельства трагедии. Сразу после выявления иностранки, случайными свидетелями была вызвана скорая медицинская помощь, работники которой и госпитализировали женщину во Всеволожскую клиническую районную больницу.
В настоящее время девушка находится в тяжелом состоянии. Работникам полиции удалось установить, что потерпевшая является 25-летней гражданкой Азербайджана. Также им удалось установить некоторые подробности происшествия, а также сообщила номер телефона своей сестры.
Автор: Артем Васильев