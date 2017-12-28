Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле гидротермальных источников
Ученые переосмыслили подход к поискам жизни на Марсе, решив перенести его в окрестности высохших гидротермальных источников. Материалы исследования предоставлены порталом Space.com.
На Земле окаменелости фауны и флоры часто находятся на территории высохших озер, поскольку последние 2,5 млн лет на поверхности формировалась фотосинтетическая биомасса. На Красной планете все может быть иначе. В то время, как на Земле начала формироваться жизнь, на Марсе поверхность уже превратилась в замерзшую пустыню с высоким уровнем космической радиации. Ученые проанализировали все нюансы и поняли, что должны выработать новый принцип поисков.
Ученые допускают, что марсианская жизнь могла не быть основана на фотосинтезе, но бактерии в любом случае должны были обитать в водоемах. Большие надежды исследователи возлагают на модуль Exomars.
Ранее на Марсе нашли древнюю ракушку.
На Земле окаменелости фауны и флоры часто находятся на территории высохших озер, поскольку последние 2,5 млн лет на поверхности формировалась фотосинтетическая биомасса. На Красной планете все может быть иначе. В то время, как на Земле начала формироваться жизнь, на Марсе поверхность уже превратилась в замерзшую пустыню с высоким уровнем космической радиации. Ученые проанализировали все нюансы и поняли, что должны выработать новый принцип поисков.
Ученые допускают, что марсианская жизнь могла не быть основана на фотосинтезе, но бактерии в любом случае должны были обитать в водоемах. Большие надежды исследователи возлагают на модуль Exomars.
Ранее на Марсе нашли древнюю ракушку.
Автор: Джанабилова Татьяна П