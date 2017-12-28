Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
В качестве возможного партнера для поставки модемов в новые поколения iPhone компания Apple видит чипмейкера MediaTek. Эта информация была опубликована на тайванском сайте DigiTimes, известном связями с источниками в цепи производственных поставок.
Ресурс сообщает, что американская компания сейчас находится в поисках дополнительных источников модемов после того, как перевела половину заказов от Qualcomm к Intel. Отметим, что Apple и Qualcomm участвуют в затяжном судебном разбирательстве, связанном с патентами. Кроме того, в Qualcomm обвиняют «яблочную» компанию в том, что она специально ограничила скорость их модемов в 7-й версии смартфона бренда. Это якобы было необходимо, чтобы не так бросалась в глаза разница в производительности со смартфоном на базе Intel.
На данный момент MediaTek не комментирует эти сведения, однако отмечает, что работает над получением новых заказов от потенциальных заказчиков.
Данную новость подтверждает недавнее сообщение The Wall Street Journal о том, что Apple собирается переводить смартфона на модемы производства MediaTek в моделях, выпущенных уже в следующем году.
Ресурс сообщает, что американская компания сейчас находится в поисках дополнительных источников модемов после того, как перевела половину заказов от Qualcomm к Intel. Отметим, что Apple и Qualcomm участвуют в затяжном судебном разбирательстве, связанном с патентами. Кроме того, в Qualcomm обвиняют «яблочную» компанию в том, что она специально ограничила скорость их модемов в 7-й версии смартфона бренда. Это якобы было необходимо, чтобы не так бросалась в глаза разница в производительности со смартфоном на базе Intel.
На данный момент MediaTek не комментирует эти сведения, однако отмечает, что работает над получением новых заказов от потенциальных заказчиков.
Данную новость подтверждает недавнее сообщение The Wall Street Journal о том, что Apple собирается переводить смартфона на модемы производства MediaTek в моделях, выпущенных уже в следующем году.
Автор: Дрокина Татьяна