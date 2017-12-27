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Власти Крыма одобрили продажу учреждений, принадлежавших Коломойскому
Власти Крыма одобрили реализацию гостиницы и санатория, которые принадлежали Игорю Коломойскому. Госсовет полуострова утвердил решение относительно создания открытого аукциона.

Власти Крыма одобрили продажу учреждений, принадлежавших Коломойскому


«Постановление касательно согласия на отчуждение средств посредством продажи при помощи механизма открытого аукциона. Все будет проводится за счет закрепленного на праве оперуправления в рамках решения Распорядительной дирекции по вопросам имущества в Республике Крым», — процитировали спикера местного парламента Владимира Константинова местные СМИ.

Подчеркивается, что на аукционе будет проводиться реализация детского санатория «Таврида», расположенного в Евпатории. Помимо этого, с молотка уйдут рекреационный комплекс «Наутилус» в Гурзуфе, а также гостиница «Крым» в Ялте. Помимо этого, на продажу станут выставлять автозаправочную станцию на территории Симферопольского района, которая ранее пребывала в собственности предпринимателя. Вырученные средства будут использоваться для компенсации крымчанам вкладов в финансовых учреждениях Украины, а также для исполнения планового показателя по неналоговым поступления в региональный бюджет текущего года.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:12
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