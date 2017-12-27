Вдова Владимира Шаинского: Он до последнего шутил и хотел жить
Светлана Шаинская, супруга скончавшегося в 92-летнем возрасте Владимира Шаинского, рассказала о последних днях жизни известного композитора. По ее словам, он даже в это время сохранял бодрость духа и продолжал шутить.
Последние годы Шаинский с супругой проживали на территории США, и деятелю пришлось пережить несколько сложных операций. Однако даже после того, как у композитора выявили рак мочевого пузыря, он не сдавался, сохраняя бодрость духа и желание жить. Состояние деятеля начало ухудшаться еще с мая, и с тех пор он порядка пяти раз успел побывать в больнице, а 15 декабря ему стало еще хуже.
Когда Владимира Шаинского госпитализировали, к нему приехали жена и дочь, которые оставались с композитором круглосуточно. К 24 декабря уже в течение нескольких дней выдающийся деятель культуры находился без сознания, и родные старались не оставлять его надолго. Светлана и дочь мэтра находились с ним до позднего вечера, смерть наступила после 02:00 часов, а близких композитора об этом уведомили уже утром.
Последние годы Шаинский с супругой проживали на территории США, и деятелю пришлось пережить несколько сложных операций. Однако даже после того, как у композитора выявили рак мочевого пузыря, он не сдавался, сохраняя бодрость духа и желание жить. Состояние деятеля начало ухудшаться еще с мая, и с тех пор он порядка пяти раз успел побывать в больнице, а 15 декабря ему стало еще хуже.
Когда Владимира Шаинского госпитализировали, к нему приехали жена и дочь, которые оставались с композитором круглосуточно. К 24 декабря уже в течение нескольких дней выдающийся деятель культуры находился без сознания, и родные старались не оставлять его надолго. Светлана и дочь мэтра находились с ним до позднего вечера, смерть наступила после 02:00 часов, а близких композитора об этом уведомили уже утром.
Автор: Марина Вебер