Катя Варнава из ванной призвала всех быть активными
Катя Варнава опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Селфи телеведущая сделала после принятия ванны.
«Сейчас модно быть активным, выдвигаться куда-нибудь (или двигаться?) вчера вот активные люди взяли и выдвинули действующего президента на выборы... что я могу сказать? Молодцы... выражают свою позицию, действуют... И я тоже хочу быть активной! Прям отсюда - из своей ванной и начну!!! Еще не разобралась, как это, но тут главное проявить инициативу, как я поняла. Кто со мной?» - отмечает знаменитость.
Пользователи в комментариях сообщили, что восхищаются красивыми глазами участницы проекта Comedy Woman. При этом некоторые отметили худобу Варнавы. За 5 минут с момента публикации снимок собрал почти 4,5 тысячи отметок «Нравится».
«Сейчас модно быть активным, выдвигаться куда-нибудь (или двигаться?) вчера вот активные люди взяли и выдвинули действующего президента на выборы... что я могу сказать? Молодцы... выражают свою позицию, действуют... И я тоже хочу быть активной! Прям отсюда - из своей ванной и начну!!! Еще не разобралась, как это, но тут главное проявить инициативу, как я поняла. Кто со мной?» - отмечает знаменитость.
Пользователи в комментариях сообщили, что восхищаются красивыми глазами участницы проекта Comedy Woman. При этом некоторые отметили худобу Варнавы. За 5 минут с момента публикации снимок собрал почти 4,5 тысячи отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов