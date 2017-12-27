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SplashData представила список самых худших паролей 2017 года
Представители компании «SplashData» представили список из 100 самых плохих паролей уходящего года. Как и в 2016 году, пользователи компьютерной техники продолжают использовать легко предсказуемые ключи.

SplashData представила список самых худших паролей 2017 года

Так, целью проводимого компьютерщиками анализа является привлечение юзеров к проблеме защищенности аккаунтов, а также убедить их задуматься о личной безопасности в Сети. Как и в прошлом году, рейтинг паролей составлен на основании данных утечек прошедших в этом году. Представителями организации было проанализировано более 5 миллионов кодов, при этом первое место снова заняла комбинация цифр «123456». Помимо этого и далее продолжают использовать пароли спортивной тематики и марок автомобилей, поэтому очень часто устанавливают коды наподобие – football, hockey, baseball, Mercedes и другие похожие. Встречается и много словосочетаний, которые очень просто подобрать вручную, к примеру iloveyou, admin и так далее.

Стоит отметить, согласно данным руководителя компании взломщики используют для взлома аккаунтов слова из поп-культуры, которые также очень часто начали использоваться в качестве шифра.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 20:26
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