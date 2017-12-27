ВТБ и еще ряд крупных банков РФ предложили клиентам платежный сервис Garmin Pay
Целый ряд крупных банков на территории России предложили гражданам опробовать платежный сервис Garmin Pay. Оценить новую функцию могут владельцы карт Visa от ВТБ и некоторых других кредитных организаций.
Почти одновременно сразу несколько отечественных банков предоставили клиентам возможность проводить транзакции посредством платежного сервиса Garmin Pay. В частности, о наличии такой функции, помимо ВТБ, уведомили также в Россельхозбанке, МТС Банке, аналогичную систему запустили в Почта Банке, а также Альфа-Банке. По факту, упомянутый сервис предоставляет право осуществлять оплату покупок при помощи часов Garmin Vivoactive 3, для чего не требуется непосредственного присутствия карты или даже смартфона.
В ВТБ выделяют, что преимуществом Garmin Pay является высокий уровень безопасности сервиса. Так, при осуществлении платежа задействованы созданные для каждого девайса номера и коды. Кроме того, данные карты гражданина после использования не сохраняются как на серверах Garmin, так и на часах, а третьи лица к таким сведениям доступа не имеют.
Почти одновременно сразу несколько отечественных банков предоставили клиентам возможность проводить транзакции посредством платежного сервиса Garmin Pay. В частности, о наличии такой функции, помимо ВТБ, уведомили также в Россельхозбанке, МТС Банке, аналогичную систему запустили в Почта Банке, а также Альфа-Банке. По факту, упомянутый сервис предоставляет право осуществлять оплату покупок при помощи часов Garmin Vivoactive 3, для чего не требуется непосредственного присутствия карты или даже смартфона.
В ВТБ выделяют, что преимуществом Garmin Pay является высокий уровень безопасности сервиса. Так, при осуществлении платежа задействованы созданные для каждого девайса номера и коды. Кроме того, данные карты гражданина после использования не сохраняются как на серверах Garmin, так и на часах, а третьи лица к таким сведениям доступа не имеют.
Автор: Марина Вебер