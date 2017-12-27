Ученые: Новым парам стоит видеться только дважды в неделю
Пары, которые только начали встречаться, должны сократить время, которое они проводят вместе. Двух раз в неделю может быть достаточно, утверждают ученые, о чем сообщается на страницах The Independent.
Психиатр Скотт Кэрролл считает, что ключ к счастливому началу отношений — видеть другого человека всего два раза в неделю. Благодаря этому, убежден эксперт, интерес влюбленных друг к другу сохраняется, и познавать человека удается постепенно. Доктор Сет Мейерс, лицензированный клинический психолог и автор научных работ, добавляет: “Будучи психологом, который работает с клиентами по вопросам взаимоотношений, я могу поделиться информацией о том, что одним из факторов, который разрушает многие отношения в начале, является тенденция спешить. Хотя некоторые пары могут обнаружить, что они способны проводить каждую ночь вместе в самом начале, это не формула, которая приведет к долгосрочному романтическому успеху для большинства”.
Ученые уверены, что проблема со стремительным развитием отношений заключается в том, что слишком частые встречи друг с другом в самом начале союза создают иллюзию близости и зависимости, хотя каждый человек знает, что для того, чтобы действительно познакомиться с кем-то, нужны месяцы или даже годы.
Психиатр Скотт Кэрролл считает, что ключ к счастливому началу отношений — видеть другого человека всего два раза в неделю. Благодаря этому, убежден эксперт, интерес влюбленных друг к другу сохраняется, и познавать человека удается постепенно. Доктор Сет Мейерс, лицензированный клинический психолог и автор научных работ, добавляет: “Будучи психологом, который работает с клиентами по вопросам взаимоотношений, я могу поделиться информацией о том, что одним из факторов, который разрушает многие отношения в начале, является тенденция спешить. Хотя некоторые пары могут обнаружить, что они способны проводить каждую ночь вместе в самом начале, это не формула, которая приведет к долгосрочному романтическому успеху для большинства”.
Ученые уверены, что проблема со стремительным развитием отношений заключается в том, что слишком частые встречи друг с другом в самом начале союза создают иллюзию близости и зависимости, хотя каждый человек знает, что для того, чтобы действительно познакомиться с кем-то, нужны месяцы или даже годы.
Автор: Марина Вебер