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Ученые: Явление "нос лыжника" появляется ради подогрева и увлажнения воздуха
Ученые Университета Квинсленда объяснили причину явления под названием «нос лыжника». В холодную погоду жидкость течет из ноздрей для увлажнения и увеличения температуры вдыхаемого воздуха. Таким образом организм избегает раздражения клеток легких.

Ученые: Явление "нос лыжника" появляется ради подогрева и увлажнения воздуха


«При дыхании через нос в холодную погоду температура воздуха в задней его части обычно составляет порядка 26 °C, однако она может доходить и до 30 °C. Влажность воздуха в задней носовой области обычно остаётся на уровне в 100%, вне зависимо от степени охлаждения вдыхаемого воздуха. Это показывает, что нос очень эффективен для процесса увеличения тепла и влажности воздуха перед его попаданием в легкие», - отмечает эксперт.

Сухой воздух стимулирует нервы внутри носовой области, которые посылают сигналы в мозг. Нервная система реагирует на указанный импульс, наращивая приток крови к области носа, и специальные расширенные кровеносные сосуды обеспечивают нагревание воздуха, который проходит рядом.

Второй причиной процесса является стремление к росту объема выделяемого секрета посредством слизистых желез для обеспечения влажности проходящего через них воздуха. Холодный сухой воздух проводит стимулирование клеток иммунной системы в носу. Последние провоцируют выделение жидкости для повышения влажности среды.

По оценкам медиков, человек может лишиться 300-400 мл влаги за день через нос из-за этой реакции на сухой холодный воздух. Тепло и потеря воды тесно связаны. Нагрев воздуха в полости носа означает, что его внешняя сторона становится более холодной, нежели температура тела. При этом вод испаряется для увеличения влажности. Те, кому данное явление доставляет некоторый дискомфорт могут носить с собой платок. Некоторые борются с явлением при помощи противовоспалительных назальных спреев.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:51
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