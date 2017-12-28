На северо-западе Канаде обнаружен доисторический предок «Чужого»
В северо-западной части Канады учеными была обнаружена окаменелость, при осмотре которой просматривались отпечатки доисторического существа. Необычное животное скорее всего является родственником пауков и клещей, при этом внешне оно сильно напоминает монстра из кинофильма «Чужой».
Так, согласно предоставленных учеными данными установлено, что существо, которое они уже нарекли Habelia, имело небольшие размеры, приблизительно с ладонь человека, однако при этом обладало очень сложным строением тела. Помимо этого, система щупалец и челюстей у членистоногих сильно похожа на монстров с фильма «Чужой». Специалисты предполагают, что Habelia передвигался с огромной скоростью, при этом без проблем мог раздирать самые прочные панцири существовавших тогда существ. Ученные допускают, что членистоногий хищник жил примерно 500-510 миллионов лет назад и обитал предположительно на дне древнего океана.
Стоит отметить, палеонтологи надеются, что эта находка поможет им выяснить, как именно появились на нашей планете первые живые существа. Научная статья о обнаруженной находке уже размещена в журнале BMC Evolutionary Biology.
Так, согласно предоставленных учеными данными установлено, что существо, которое они уже нарекли Habelia, имело небольшие размеры, приблизительно с ладонь человека, однако при этом обладало очень сложным строением тела. Помимо этого, система щупалец и челюстей у членистоногих сильно похожа на монстров с фильма «Чужой». Специалисты предполагают, что Habelia передвигался с огромной скоростью, при этом без проблем мог раздирать самые прочные панцири существовавших тогда существ. Ученные допускают, что членистоногий хищник жил примерно 500-510 миллионов лет назад и обитал предположительно на дне древнего океана.
Стоит отметить, палеонтологи надеются, что эта находка поможет им выяснить, как именно появились на нашей планете первые живые существа. Научная статья о обнаруженной находке уже размещена в журнале BMC Evolutionary Biology.
Автор: Артем Васильев