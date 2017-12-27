Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Авто

«АвтоВАЗ» прекратит выпуск седана LADA Priora в 2018 году
«АвтоВАЗ» остановит выпуск седана LADA Priora. В следующем году авторынок РФ лишится модели, которую многие россияне запомнили как «наиболее низкую». Эти сведения представлены СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Последние единицы модели соберут до начала лета 2018 года.

«АвтоВАЗ» прекратит выпуск седана LADA Priora в 2018 году


Суммарно на заводе планируется собрать около 7 тысяч устаревших седанов. Priora в кузовах хэтчбек и универсал уже сняты с производства. На сегодня автомобилистам предлагают только седаны в 3-х различных комплектации. Авто получило бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 л с производительностью в 106 и 87 литров. Они получат только один вид трансмиссии - 5-секционную «механику».

Наиболее бюджетная сборка может быть приобретена за 399,9 тысячи рублей, тогда как максимальная комплектация реализуется по цене 488,9 тысячи рублей и выше. В варианте седан модель снабжалась подушкой безопасности для водителя, а также электронными системами EBD, ABS, EBA, электрическими стеклоподъёмниками, а также боровыми системами.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:07
Читайте также
Загрузка...
Многодетную семью из Висконсина заморозят в
Бывший профессор оказался в психушке по вине
Власти Крыма одобрили продажу учреждений,
Путин призвал регионы ускорить реструктурирование
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со
В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме
Захарова назвала Украину и борющегося с
В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей
Гройсман инициировал отставку главы
В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 03:32 Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
28.12, 03:01 Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
28.12, 02:29 Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле
28.12, 02:02 Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские
28.12, 01:28 Стефанию Маликову в Instagram обвинили в
28.12, 01:00 Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов
28.12, 00:30 Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего
27.12, 23:59 "Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть
27.12, 23:40 Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
27.12, 23:20 Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
27.12, 23:01 Анна Седокова назвала конец 2017 года полным
27.12, 22:40 Ученые открыли новый метод для регистрации
27.12, 22:20 Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за
27.12, 22:00 Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии
27.12, 21:40 Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной
27.12, 21:20 Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
27.12, 21:09 Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
27.12, 21:06 Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой
27.12, 21:02 Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
27.12, 21:00 В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями