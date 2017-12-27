«АвтоВАЗ» прекратит выпуск седана LADA Priora в 2018 году
«АвтоВАЗ» остановит выпуск седана LADA Priora. В следующем году авторынок РФ лишится модели, которую многие россияне запомнили как «наиболее низкую». Эти сведения представлены СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Последние единицы модели соберут до начала лета 2018 года.
Суммарно на заводе планируется собрать около 7 тысяч устаревших седанов. Priora в кузовах хэтчбек и универсал уже сняты с производства. На сегодня автомобилистам предлагают только седаны в 3-х различных комплектации. Авто получило бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 л с производительностью в 106 и 87 литров. Они получат только один вид трансмиссии - 5-секционную «механику».
Наиболее бюджетная сборка может быть приобретена за 399,9 тысячи рублей, тогда как максимальная комплектация реализуется по цене 488,9 тысячи рублей и выше. В варианте седан модель снабжалась подушкой безопасности для водителя, а также электронными системами EBD, ABS, EBA, электрическими стеклоподъёмниками, а также боровыми системами.
Суммарно на заводе планируется собрать около 7 тысяч устаревших седанов. Priora в кузовах хэтчбек и универсал уже сняты с производства. На сегодня автомобилистам предлагают только седаны в 3-х различных комплектации. Авто получило бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 л с производительностью в 106 и 87 литров. Они получат только один вид трансмиссии - 5-секционную «механику».
Наиболее бюджетная сборка может быть приобретена за 399,9 тысячи рублей, тогда как максимальная комплектация реализуется по цене 488,9 тысячи рублей и выше. В варианте седан модель снабжалась подушкой безопасности для водителя, а также электронными системами EBD, ABS, EBA, электрическими стеклоподъёмниками, а также боровыми системами.
Автор: Валерий Антонов