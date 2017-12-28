Компания Oculus запатентовала принципиально новый VR-шлем
Принадлежащая корпорации Facebook фирма Oculus запатентовала принципиально новый VR-шлем. Пока устройство не было представлено официально, поскольку является только концептом будущего продукта.
В новых шлемах виртуальной реальности смартфоны не должны выступать в качестве дисплея, используясь только как процессор. Кроме того, в одном из режимов VR-устройство можно будет подключить к телевизору, и сейчас Oculus занимается поисками гаджета, который сможет обеспечивать производительность своего продукта.
Когда источником сигнала служит именно смартфон, его размещают на специальном креплении в области затылка пользователя, а подключение девайса к шлему осуществляется посредством компактного кабеля. Разница очевидна и весьма существенна, поскольку все имеющиеся сейчас VR-гарнитуры сперва должны подключаться к компьютеру или игровой приставке, а телефон может быть использован только в качестве дисплея.
Когда можно ожидать выхода новой разработки от Oculus, пока неизвестно, поскольку работы только начались.
В новых шлемах виртуальной реальности смартфоны не должны выступать в качестве дисплея, используясь только как процессор. Кроме того, в одном из режимов VR-устройство можно будет подключить к телевизору, и сейчас Oculus занимается поисками гаджета, который сможет обеспечивать производительность своего продукта.
Когда источником сигнала служит именно смартфон, его размещают на специальном креплении в области затылка пользователя, а подключение девайса к шлему осуществляется посредством компактного кабеля. Разница очевидна и весьма существенна, поскольку все имеющиеся сейчас VR-гарнитуры сперва должны подключаться к компьютеру или игровой приставке, а телефон может быть использован только в качестве дисплея.
Когда можно ожидать выхода новой разработки от Oculus, пока неизвестно, поскольку работы только начались.
Автор: Марина Вебер