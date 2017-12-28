Электрокар Tesla Model 3 набрал скорость выше заявленного максимума в 224 км/ч
Электрокар Tesla Model 3 разогнали до скорости выше той, что указана в качестве максимальной для этого автомобиля. Собственник электрокара разместил виде, в котором показал отметку спидометра в 228 км/ч, хотя заявленный максимум для Model 3 составляет 224 км/ч.
Данные собирались исключительно с бортового компьютера электрокара. Замер проводился на дороге общего использования, указывается в подписи к видеоролику. Если судить по записям на странице Facebook, тест был организован в США. Остается неизвестным, был ли водитель оштрафован из-за превышения скорости.
Дебют Tesla Model 3 прошел летом. Топовая модификация получила силовой агрегат мощностью в 262 лошадиных силы. Питание обеспечивается комплектом литий-ионных батарей с емкостью в 80,5 кВт*ч. Стоимость электромобиля стартует с отметки в $35 тысяч. Model 3 остается наиболее доступной среди моделей марки. Базовая комплектация включает дисплей диагональю 15 дюймов, 2-зональный климат-контроль и оборудование, которое требуется для функционирования системы автономного управления.
Данные собирались исключительно с бортового компьютера электрокара. Замер проводился на дороге общего использования, указывается в подписи к видеоролику. Если судить по записям на странице Facebook, тест был организован в США. Остается неизвестным, был ли водитель оштрафован из-за превышения скорости.
Дебют Tesla Model 3 прошел летом. Топовая модификация получила силовой агрегат мощностью в 262 лошадиных силы. Питание обеспечивается комплектом литий-ионных батарей с емкостью в 80,5 кВт*ч. Стоимость электромобиля стартует с отметки в $35 тысяч. Model 3 остается наиболее доступной среди моделей марки. Базовая комплектация включает дисплей диагональю 15 дюймов, 2-зональный климат-контроль и оборудование, которое требуется для функционирования системы автономного управления.
Автор: Валерий Антонов