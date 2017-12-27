Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Происшествия

В Москве клиентке салона красоты «сожгли» ее длинные волосы
Клиентка одного из салонов красоты в Москве потеряла практически половину своих волос. По известной ныне информации, мастер салона не полностью смыла сильнодействующий краситель, в результате чего сильно повредила волосы женщины.

В Москве клиентке салона красоты «сожгли» ее длинные волосы

Как оказалось, девушка накануне новогодних праздников решила перекрасить волосы, для чего записалась на процедуру в один из столичных салонов. Однако во время процедуры парикмахер попросту не смыла до конца опасную краску, чем сожгла половину длиной белоснежной косы клиентки. После этого представители парикмахерской попросту отпустили пострадавшую домой, не предоставив при этом никакой компенсации. Во время повторного посещения девушкой вышеупомянутого салона представителями средств массовой информации его работники попытались выпроводить их на улицу. После этого девушка вызвала работников полиции, которые и допросили всех сотрудников салона красоты.

Стоит отметить, что потерявшая свои волосы девушка надеется на возмещение полученного ущерба от владельца предприятия, в противном случае намерена подать иск в суд.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 19:51
Читайте также
Загрузка...
Многодетную семью из Висконсина заморозят в
Бывший профессор оказался в психушке по вине
Власти Крыма одобрили продажу учреждений,
Путин призвал регионы ускорить реструктурирование
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со
В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме
Захарова назвала Украину и борющегося с
В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей
Гройсман инициировал отставку главы
В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 03:32 Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
28.12, 03:01 Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
28.12, 02:29 Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле
28.12, 02:02 Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские
28.12, 01:28 Стефанию Маликову в Instagram обвинили в
28.12, 01:00 Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов
28.12, 00:30 Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего
27.12, 23:59 "Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть
27.12, 23:40 Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
27.12, 23:20 Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
27.12, 23:01 Анна Седокова назвала конец 2017 года полным
27.12, 22:40 Ученые открыли новый метод для регистрации
27.12, 22:20 Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за
27.12, 22:00 Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии
27.12, 21:40 Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной
27.12, 21:20 Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
27.12, 21:09 Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
27.12, 21:06 Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой
27.12, 21:02 Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
27.12, 21:00 В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями