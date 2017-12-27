В Москве клиентке салона красоты «сожгли» ее длинные волосы
Клиентка одного из салонов красоты в Москве потеряла практически половину своих волос. По известной ныне информации, мастер салона не полностью смыла сильнодействующий краситель, в результате чего сильно повредила волосы женщины.
Как оказалось, девушка накануне новогодних праздников решила перекрасить волосы, для чего записалась на процедуру в один из столичных салонов. Однако во время процедуры парикмахер попросту не смыла до конца опасную краску, чем сожгла половину длиной белоснежной косы клиентки. После этого представители парикмахерской попросту отпустили пострадавшую домой, не предоставив при этом никакой компенсации. Во время повторного посещения девушкой вышеупомянутого салона представителями средств массовой информации его работники попытались выпроводить их на улицу. После этого девушка вызвала работников полиции, которые и допросили всех сотрудников салона красоты.
Стоит отметить, что потерявшая свои волосы девушка надеется на возмещение полученного ущерба от владельца предприятия, в противном случае намерена подать иск в суд.
Как оказалось, девушка накануне новогодних праздников решила перекрасить волосы, для чего записалась на процедуру в один из столичных салонов. Однако во время процедуры парикмахер попросту не смыла до конца опасную краску, чем сожгла половину длиной белоснежной косы клиентки. После этого представители парикмахерской попросту отпустили пострадавшую домой, не предоставив при этом никакой компенсации. Во время повторного посещения девушкой вышеупомянутого салона представителями средств массовой информации его работники попытались выпроводить их на улицу. После этого девушка вызвала работников полиции, которые и допросили всех сотрудников салона красоты.
Стоит отметить, что потерявшая свои волосы девушка надеется на возмещение полученного ущерба от владельца предприятия, в противном случае намерена подать иск в суд.
Автор: Артем Васильев