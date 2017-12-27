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Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой Android-смартфон
Ученым удалось выявить уязвимость, посредством которой хакеры за три попытки смогут взломать любой смартфон на базе Android. Работа проводилась специалистами Наньянского технологического университета.

Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой Android-смартфон

Интерес хакеров к Android обусловлен тем, что более 81% мобильных устройств функционируют именно на этой ОС. Современные смартфоны содержат в себе все больше данных о пользователях, поэтому утечка информации может являться настоящей угрозой. Так, выявленная учеными уязвимость позволяет всего за три попытки почти со 100-процентной вероятностью успешно взломать ПИН-код гаджета. Помогают в этом злоумышленникам встроенные в девайс сенсоры.

Посредством шпионского приложения киберпреступники учитывали ряд факторов, вроде наклона устройства, освещения и т.д. Все эти “мелочи” вместе позволяют фактически проследить за владельцем девайса, когда он снимает смартфон с блокировки. В рамках экспериментов исследователям удалось с вероятностью почти 100% взломать 50 наиболее популярных ПИН-кодов из четырех цифр. Даже если вредоносная программа не сможет сразу подобрать ПИН, она быстро учится, а значит сумеет со временем разгадать нужные числа.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 21:06
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