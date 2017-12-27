Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой Android-смартфон
Ученым удалось выявить уязвимость, посредством которой хакеры за три попытки смогут взломать любой смартфон на базе Android. Работа проводилась специалистами Наньянского технологического университета.
Интерес хакеров к Android обусловлен тем, что более 81% мобильных устройств функционируют именно на этой ОС. Современные смартфоны содержат в себе все больше данных о пользователях, поэтому утечка информации может являться настоящей угрозой. Так, выявленная учеными уязвимость позволяет всего за три попытки почти со 100-процентной вероятностью успешно взломать ПИН-код гаджета. Помогают в этом злоумышленникам встроенные в девайс сенсоры.
Посредством шпионского приложения киберпреступники учитывали ряд факторов, вроде наклона устройства, освещения и т.д. Все эти “мелочи” вместе позволяют фактически проследить за владельцем девайса, когда он снимает смартфон с блокировки. В рамках экспериментов исследователям удалось с вероятностью почти 100% взломать 50 наиболее популярных ПИН-кодов из четырех цифр. Даже если вредоносная программа не сможет сразу подобрать ПИН, она быстро учится, а значит сумеет со временем разгадать нужные числа.
Интерес хакеров к Android обусловлен тем, что более 81% мобильных устройств функционируют именно на этой ОС. Современные смартфоны содержат в себе все больше данных о пользователях, поэтому утечка информации может являться настоящей угрозой. Так, выявленная учеными уязвимость позволяет всего за три попытки почти со 100-процентной вероятностью успешно взломать ПИН-код гаджета. Помогают в этом злоумышленникам встроенные в девайс сенсоры.
Посредством шпионского приложения киберпреступники учитывали ряд факторов, вроде наклона устройства, освещения и т.д. Все эти “мелочи” вместе позволяют фактически проследить за владельцем девайса, когда он снимает смартфон с блокировки. В рамках экспериментов исследователям удалось с вероятностью почти 100% взломать 50 наиболее популярных ПИН-кодов из четырех цифр. Даже если вредоносная программа не сможет сразу подобрать ПИН, она быстро учится, а значит сумеет со временем разгадать нужные числа.
Автор: Марина Вебер