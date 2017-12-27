Марина Федункив попросила поклонников помочь животным в приюте
Марина Федункив обратилась к своим поклонникам, попросив граждан оказать помощь приюту для животных на территории Калуги. Соответствующий пост актриса разместила на своей странице в Instagram.
Марина Федункив призналась, что старается помогать приютам для животных, но на этот раз не справляется сама. На праздничные дни службы доставки еды и опилок для представителей фауны приостановят работу, поэтому 530 животных в одном из местных приютов, существующих исключительно за счет пожертвований со стороны граждан, на период выходных останутся без продовольствия.
Марина Федункив попросила своих фолловеров не оставаться безразличными, поскольку животные не могут сами о себе позаботиться. Поклонники стремления своего кумира поддержали, отмечая, что актриса настоящий молодец, поскольку думает не только о себе , но и помогает тем, кто в этом нуждается. Запись на странице знаменитости успела собрать более 3,5 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее Марина Федункив вместе с Зоей Бербер снялась в свадебной комедии.
Марина Федункив призналась, что старается помогать приютам для животных, но на этот раз не справляется сама. На праздничные дни службы доставки еды и опилок для представителей фауны приостановят работу, поэтому 530 животных в одном из местных приютов, существующих исключительно за счет пожертвований со стороны граждан, на период выходных останутся без продовольствия.
Марина Федункив попросила своих фолловеров не оставаться безразличными, поскольку животные не могут сами о себе позаботиться. Поклонники стремления своего кумира поддержали, отмечая, что актриса настоящий молодец, поскольку думает не только о себе , но и помогает тем, кто в этом нуждается. Запись на странице знаменитости успела собрать более 3,5 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее Марина Федункив вместе с Зоей Бербер снялась в свадебной комедии.
Автор: Марина Вебер