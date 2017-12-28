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Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин призвал не использовать синтол для увеличения мышц
Обладатель «рук-базук» опубликовал новое видео, в котором призвал не применять синтол, чтобы избежать мучений. Кирилл Терешин разместил соответствующую запись на одной из своих страниц в соцсетях, сообщают СМИ.

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин призвал не использовать синтол для увеличения мышц


«Никогда не применяйте синтол, иначе будете мучиться каждый день», - заявляет молодой человек.

На видеозаписи показан умывальный стол, в который падают крупные капли малинового цвета. В видео обладатель «рук-базук» заявляет, что его самочувствие плохое. При этом подчеркивает, что не станет показывать состояние конечностей.

Большинство пользователей посчитали капли цветным раствором, хотя некоторые задались вопросом, может ли это быть кровь. Стоит отметить, что ранее молодой человек заявлял, что ему якобы провели операцию по удалению накачанных синтолом тканей, однако впоследствии опроверг это заявление.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:00
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