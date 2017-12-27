В магазине “Перекресток” в Санкт- Петербурге произошел взрыв
В одном из магазинов “Перекресток” в пределах Санкт-Петербурга имел место быть взрыв. Сведениями с общественностью делится “Фонтанка”, ссылаясь на экстренные службы города.
Инцидент отмечен вечером в среду, 27 декабря, на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Предварительно, неожиданно в камерах хранения торговой точки “Перекресток” прогремел взрыв, которым также задело одну из ближайших касс. Впоследствии с места происшествия пришлось госпитализировать троих граждан, и если травмы одного из них оказались не слишком серьезными, двум другим потребовалась более серьезная помощь, но о характере полученных потерпевшими повреждений сведений все еще не поступало.
Владельцы магазина “Перекресток” в Петербурге подтвердили, что в здании действительно сегодня имел место такой инцидент. По данным источников, на месте случившегося вели работу порядка 50 членов личного состава МЧС, однако сведений о причинах взрыва и обстоятельствах происшествия пока не предоставляется.
Инцидент отмечен вечером в среду, 27 декабря, на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Предварительно, неожиданно в камерах хранения торговой точки “Перекресток” прогремел взрыв, которым также задело одну из ближайших касс. Впоследствии с места происшествия пришлось госпитализировать троих граждан, и если травмы одного из них оказались не слишком серьезными, двум другим потребовалась более серьезная помощь, но о характере полученных потерпевшими повреждений сведений все еще не поступало.
Владельцы магазина “Перекресток” в Петербурге подтвердили, что в здании действительно сегодня имел место такой инцидент. По данным источников, на месте случившегося вели работу порядка 50 членов личного состава МЧС, однако сведений о причинах взрыва и обстоятельствах происшествия пока не предоставляется.
Автор: Марина Вебер