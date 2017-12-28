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exclusive / Шоу-бизнес

Олег Газманов любит соцсети за возможность получить обратную связь от поклонников
В преддверии Нового года Олег Газманов рассказал журналистам о том, какое значение играют в его жизни соцсети. Он отметил, что они ему нравятся, поскольку представляют собой обратную связь, которую нельзя получить на концерте, ведь поговорить со всеми не получится. При этом певец сознался, что пока не очень понимает, как именно работают сервисы.

Олег Газманов любит соцсети за возможность получить обратную связь от поклонников


«Когда публикую, на мой взгляд, лирику, очень красивое фото, это не вызывает особого ажиотажа. А вот если выкладываю, как в снегу отжимаюсь в трусах, там, да, люди уже в истерике. Есть какие-то совершенно непостижимые моменты. К примеру, когда сделал селфи, после чего там оставил подпись, миллионы лайков оставили. При этом там даже качество снимка не особо высокое. Тут какую-то струну нужно задеть. Пока не понимаю, как именно это всё работает, но мне нравятся соцсети, ведь это обратная связь. Не могу её получить на концерте, поговорить со всеми», - отмечает Газманов.

Помимо этого, певец отметил, что народ хочет петь, хотя не все попадают в ноты. По этой причине он опубликовал призыв присылать ему короткие видео. Если он увидит, что кто-то действительно умеет петь, то пригласит выйти на сцену. Там предлагается спеть, потанцевать и даже выступить командой.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:31
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