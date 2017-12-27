В Сети опубликовали первое видео с места взрыва магазина в Санкт-Петербурге
В Сети появилось первое видео с места взрыва магазина в Санкт-Петербурге. При инциденте пострадали 10 человек, 3 были экстренно госпитализированы.
По имеющимся данным, детонация случилась на территории супермаркета, расположенного на Кондратьевском проспекте. Указывается, что один из пострадавших пребывает в тяжелом состоянии.
На видеозаписи с места взрыва, представленном «РЕН ТВ», видно присутствие нескольких карет скорой помощи, а также большое количество пожарных бригад. Обстоятельства случившегося выясняются работниками правоохранительных органов и специалистами экстренных служб.
По имеющимся данным, детонация случилась на территории супермаркета, расположенного на Кондратьевском проспекте. Указывается, что один из пострадавших пребывает в тяжелом состоянии.
На видеозаписи с места взрыва, представленном «РЕН ТВ», видно присутствие нескольких карет скорой помощи, а также большое количество пожарных бригад. Обстоятельства случившегося выясняются работниками правоохранительных органов и специалистами экстренных служб.
Автор: Валерий Антонов