В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями взаперти 15 лет
В Японии правоохранительные органы задержали супружескую пару, которая почти пятнадцать лет держала запертой собственную дочь, предполагая при этом, что последняя является сумасшедшей. Вследствие этого девушка умерла от голода и холода.
Согласно предоставленной информации представителями пресс-службы полиции Японии, в частном доме обнаружен труп 33-летней девушки, рост которой составлял 145 см, а вес всего 19 кг. Как стало известно позже, родители содержали умершую в неволе практически 15 лет, что составило практически половину ее жизни. Согласно предоставленных родителями показаний, ее содержали запертой из-за проявленных с ее стороны в подростковом возрасте вспышек насилия, которые были восприняты ими как признак сумасшествия.
Женщина содержалась в закрытом помещении размером 3х3 метра. Комната была оборудована самодельным санузлом, а также двойной дверью с замком, открыть которую было возможно только снаружи. Кушать потерпевшей давали всего раз в сутки, что по мнению экспертов и стало одной из причин ее истощения и смерти.
Стоит отметить, что после выявления мертвого тела своей дочери, родители решили никому не сообщать об этом, а после и вовсе втайне от всех пытались избавиться от трупа.
Согласно предоставленной информации представителями пресс-службы полиции Японии, в частном доме обнаружен труп 33-летней девушки, рост которой составлял 145 см, а вес всего 19 кг. Как стало известно позже, родители содержали умершую в неволе практически 15 лет, что составило практически половину ее жизни. Согласно предоставленных родителями показаний, ее содержали запертой из-за проявленных с ее стороны в подростковом возрасте вспышек насилия, которые были восприняты ими как признак сумасшествия.
Женщина содержалась в закрытом помещении размером 3х3 метра. Комната была оборудована самодельным санузлом, а также двойной дверью с замком, открыть которую было возможно только снаружи. Кушать потерпевшей давали всего раз в сутки, что по мнению экспертов и стало одной из причин ее истощения и смерти.
Стоит отметить, что после выявления мертвого тела своей дочери, родители решили никому не сообщать об этом, а после и вовсе втайне от всех пытались избавиться от трупа.
Автор: Артем Васильев