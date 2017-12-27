При взрыве в супермаркете "Перекресток" в Петербурге пострадали 10 человек
Число граждан, пострадавших вследствие взрыва в магазине “Перекресток” на территории Санкт-Петербурга, выросло до десяти человек. Соответствующими сведениями с общественностью делится канал “РЕН ТВ”.
О взрыве в магазине на Кондратьевском проспекте Петербурга общественности стало известно вечером в среду, 27 декабря. О случившемся информировали местные СМИ, а также данные подтверждали и очевидцы событий. Изначально предоставлялись сведения всего о трех пострадавших гражданах, однако впоследствии указанный показатель вырос до десяти человек. О характере полученных потерпевшими посетителями “Перекрестка” повреждений каких-либо официальных данных пока не поступало.
Неизвестным остается и то, что же спровоцировало взрыв, который произошел со стороны камер хранения, задев при этом кассу. На месте, согласно словам очевидцев, ведут работу представители МЧС, взрывотехники Петербурга, а также сотрудники органов правопорядка. Детали ЧП в Северной столице в настоящее время устанавливаются.
О взрыве в магазине на Кондратьевском проспекте Петербурга общественности стало известно вечером в среду, 27 декабря. О случившемся информировали местные СМИ, а также данные подтверждали и очевидцы событий. Изначально предоставлялись сведения всего о трех пострадавших гражданах, однако впоследствии указанный показатель вырос до десяти человек. О характере полученных потерпевшими посетителями “Перекрестка” повреждений каких-либо официальных данных пока не поступало.
Неизвестным остается и то, что же спровоцировало взрыв, который произошел со стороны камер хранения, задев при этом кассу. На месте, согласно словам очевидцев, ведут работу представители МЧС, взрывотехники Петербурга, а также сотрудники органов правопорядка. Детали ЧП в Северной столице в настоящее время устанавливаются.
Автор: Марина Вебер