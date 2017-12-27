Жительница Санкт-Петербурга рассказала о выбегающих после взрыва в супермаркете людях в крови
Жительница Санкт-Петербурга рассказала о взрыве, который произошел в супермаркете. По её словам, многие из присутствующих оказались в крови.
«Там находилась моя мама, она пребывала в театральной кассе. Её откинуло силой взрывной волны или оглушило, точно не знаю. Она выбежала, позвонила, сообщила, что народ выбегает. Взрыв оказался очень сильным, двери выбило, насколько я поняла, многие были в крови», — сообщила женщина.
Отметим, что взрыв случился в камере хранения, расположенной в супермаркете «Перекресток». В соответствии с последними сведениями, пострадали 10 человек. По месту происшествия ведутся работы спасателей и правоохранителей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Сети опубликовали первую видеозапись с места событий.
«Там находилась моя мама, она пребывала в театральной кассе. Её откинуло силой взрывной волны или оглушило, точно не знаю. Она выбежала, позвонила, сообщила, что народ выбегает. Взрыв оказался очень сильным, двери выбило, насколько я поняла, многие были в крови», — сообщила женщина.
Отметим, что взрыв случился в камере хранения, расположенной в супермаркете «Перекресток». В соответствии с последними сведениями, пострадали 10 человек. По месту происшествия ведутся работы спасателей и правоохранителей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Сети опубликовали первую видеозапись с места событий.
Автор: Валерий Антонов