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Обнародованы снимки кроссовера Mahindra на базе SsangYong Tivoli
На просторах сети обнародованы новые снимки кроссовера Mahindra, построенного на базе китайской модели SsangYong Tivoli. Разработкой нового представителя сегмента SUV занимается производитель из Индии.

Обнародованы снимки кроссовера Mahindra на базе SsangYong Tivoli

Пока паркетник от Mahindra носит индекс S201, поэтому неизвестно, каким окажется итоговое название модели, построенной на базе SsangYong Tivoli. Предполагается, что авто обзаведется обычной комплектацией, а также удлиненной. Чтобы не раскрывать экстерьер своего продукта, индийская фирма тестирует новинку в кузове Tivoli, но с некоторыми едва заметными изменениями. Эксперты прогнозируют, что, по факту, паркетник от Mahindra окажется перелицованным “китайцем”.

Источники утверждают, что под капотом S201 разместится дизельный мотор на 1.6 литра, а также вариант на 1.5 литра. Кроме того, предусмотрен для кроссовера и 1,2-литровый турбодизель. На рынок Индии разработка Mahindra может выйти уже в 2018 году, но точные сроки пока официально не раскрываются.

Ранее стало известно, что к премьере активно готовится 9-местный кроссовер Mahindra TUV300 Plus.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:30
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