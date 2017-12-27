СМИ: Взрывное устройство в камере хранения супермаркета в Петербурге оставил неизвестный мужчина
СМИ, ссылаясь на сообщения со стороны очевидцев, отмечают, что взрывное устройство в камере хранения супермаркета в Санкт-Петербурге положил мужчина. В северной столице случился взрыв по итогам которого пострадали 10 человек. В соответствии с предварительными сведениями именно в камере хранения находилось взрывное устройство.
Работники полиции определяют все обстоятельства произошедшего. Как сообщают очевидцы, в магазин прибыл неизвестный мужчина, после чего оставил пакет в одной из камер хранения.
«Через короткое время прогремел взрыв. Когда выбегала из магазина, с той стороны, где находилась камера хранения, были видны огонь и дым», - отмечает одна из посетительниц заведения.
К месту ЧП по прошествии нескольких минут прибыли спасатели, следователи и работники пожарной службы. На сегодня оказались перекрыты все расположенные поблизости улицы, а также непосредственно Кондратьевский проспект.
Работники полиции определяют все обстоятельства произошедшего. Как сообщают очевидцы, в магазин прибыл неизвестный мужчина, после чего оставил пакет в одной из камер хранения.
«Через короткое время прогремел взрыв. Когда выбегала из магазина, с той стороны, где находилась камера хранения, были видны огонь и дым», - отмечает одна из посетительниц заведения.
К месту ЧП по прошествии нескольких минут прибыли спасатели, следователи и работники пожарной службы. На сегодня оказались перекрыты все расположенные поблизости улицы, а также непосредственно Кондратьевский проспект.
Автор: Валерий Антонов